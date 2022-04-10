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«Человек-суп» в московском метро развеселил пользователей сети

«Человек-суп» в московском метро развеселил пользователей сети
Фото: страница «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

«Человек-суп» в вагоне поезда московского метро попал на видео. Ролик опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

Героем ролика стал мужчина, одетый в плащ с оригинальным разноцветным принтом и клетчатые штаны. На его голове коробка с надписью: «Человек-суп». Он не просит у других пассажиров денег, а просто общается с ними.

«Всем приятного аппетита. Каждый пассажир этого поезда доберется до дома более сытым, чем обычно», — говорит он.

Некоторые подписчики сообщества написали, что уже встречали «человека-супа», и рассказали о его безобидности и хорошем отношении к пассажирам.

«У меня жена всегда радуется, когда его видит. Приезжает и столько у нее эмоций от него. Он не просит денег, а просто веселит», «Обожаю подземку, вагон — это ж готовый андеграундный подиум», «В другом вагоне ходит человек борщ», «Тоже видел его», — прокомментировали юзеры.

Ранее «человек-суп» уже встречался пассажирам столичной подземки. Как сообщала «Мослента», он говорил с пассажирами о желании поесть это блюдо.

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