«Человек-суп» в московском метро развеселил пользователей сети

«Человек-суп» в вагоне поезда московского метро попал на видео. Ролик опубликовали в группе «Подслушано Метро Москвы» во «ВКонтакте»

Героем ролика стал мужчина, одетый в плащ с оригинальным разноцветным принтом и клетчатые штаны. На его голове коробка с надписью: «Человек-суп». Он не просит у других пассажиров денег, а просто общается с ними.

«Всем приятного аппетита. Каждый пассажир этого поезда доберется до дома более сытым, чем обычно», — говорит он.

Некоторые подписчики сообщества написали, что уже встречали «человека-супа», и рассказали о его безобидности и хорошем отношении к пассажирам.