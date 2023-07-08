На северо-востоке столицы человек упал с моста в Москву-реку

На северо-востоке столицы мужчина упал с Живописного моста в Москву-реку. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города. Спасатели вытащили пострадавшего из воды.

По имеющейся информации, инцидент произошел вечером в пятницу, 7 июля. Спасатели нашли человека в 30 метрах от берега и подняли его из воды. Пострадавший находился без сознания.

Мужчину доставили на поисково-спасательную станцию «Карамышево» и оказали необходимую первую помощь, после чего скорая отвезла его в больницу. О причинах и обстоятельствах произошедшего не уточняется.

Ранее стало известно, что на юго-востоке Москвы рабочий упал в колодец во время покраски.