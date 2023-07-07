12:05, 07 июля 2023
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Рабочий упал в колодец и погиб в Москве
На юго-востоке Москвы рабочий упал в колодец во время покраски и погиб.
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
На юго-востоке Москвы один рабочий погиб и один пострадал во время покраски колодца, сообщает MK.RU. Мужчины почувствовали себя плохо и упали с большой высоты во время работ.
42-летний мужчина скончался на месте, его 39-летнего коллегу госпитализировали, уточнил источник.
Ранее сотрудника столичной подрядной организации насмерть зажало лифтом при ремонте на улице Михеевской. Мужчина скончался на месте, прокуратура начала расследование случившегося.