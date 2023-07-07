Рабочий упал в колодец и погиб в Москве

На юго-востоке Москвы один рабочий погиб и один пострадал во время покраски колодца, сообщает MK.RU. Мужчины почувствовали себя плохо и упали с большой высоты во время работ.

42-летний мужчина скончался на месте, его 39-летнего коллегу госпитализировали, уточнил источник.

Ранее сотрудника столичной подрядной организации насмерть зажало лифтом при ремонте на улице Михеевской. Мужчина скончался на месте, прокуратура начала расследование случившегося.