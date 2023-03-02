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10:36, 02 марта 2023
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В Москве проведут чемпионат по поеданию хинкали с призом в миллион рублей

В Москве проведут чемпионат по поеданию хинкали с призом в миллион рублей
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Уже второй чемпионат по поеданию хинкали проведут в Москве в сети «Кафе Хинкальная». В этом году победитель получит миллион рублей, сообщается на сайте заведения.

1 000 000
рублей

награда победителю

За второе место обещают трехдневный тур в пятизвездочный отель «Pontos Plaza Ессентуки», за третье — Macbook Pro M2 стоимостью 140 тысяч рублей.

Всего запланировано 16 отборочных этапов. В финал пройдут 16 человек, им предстоит за две минуты съесть наибольшее количество хинкали.

Для участия необходимо заплатить пять тысяч рублей, при этом количество мест ограничено. Желающим нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Состязание будет проходить во флагманском ресторане на Неглинной улице.

В 2022 году чемпионом стал блогер Андрей Тюрнин из Великого Новгорода. Он смог съесть 25 штук за полторы минуты и получил приз в 500 тысяч рублей.

Отборочный этап первого конкурса длился 13 дней, 13 участников прошли в финал.

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