В Москве проведут чемпионат по поеданию хинкали с призом в миллион рублей

Для участия необходимо заплатить пять тысяч рублей, при этом количество мест ограничено. Желающим нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Состязание будет проходить во флагманском ресторане на Неглинной улице.

В 2022 году чемпионом стал блогер Андрей Тюрнин из Великого Новгорода. Он смог съесть 25 штук за полторы минуты и получил приз в 500 тысяч рублей.

Отборочный этап первого конкурса длился 13 дней, 13 участников прошли в финал.