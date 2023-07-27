В Одинцово водитель маршрутки перенес женщину на руках через затопленную улицу

В Одинцово водитель маршрутки помог женщине не промокнуть из-за потопа. Видео, записанное очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Подмосковье №1».

На кадрах водитель переносит пассажирку на руках через затопленную улицу на тротуар. Сообщается, что подобным образом мужчина помог и другим женщинам из его маршрутки.

По данным канала, местами глубина потопа достигала более 50 сантиметров.

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