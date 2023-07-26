18:20, 26 июля 2023
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Танцующая вальс под дождем в Москве пара попала на видео
Танцующая вальс под дождем в Москве пара восхитила пользователей сети.
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»
Танцующая вальс под дождем пара попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
«Уже намокли, терять нечего», — говорит за кадром автор ролика.
Увиденное восхитило пользователей сети. «Дождь танцам не помеха», «Вот это я понимаю! Эти люди знают, как жить эту жизнь!», «Романтично же», «Как в кино!» — написали они.
Ранее танцы девушки под дождем в Москве попали на видео и вдохновили пользователей сети.