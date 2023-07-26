Танцующая вальс под дождем в Москве пара попала на видео

Увиденное восхитило пользователей сети. «Дождь танцам не помеха», «Вот это я понимаю! Эти люди знают, как жить эту жизнь!», «Романтично же», «Как в кино!» — написали они.

Ранее танцы девушки под дождем в Москве попали на видео и вдохновили пользователей сети.