Ученые рассказали об опасных веществах в Черном море

О природных особенностях Черного моря и содержащихся в нем опасных веществах «Мосленте» рассказали ученые, сотрудники Института биологии южных морей. Известно, что на глубинах ниже 150 метров в Черном море отсутствует кислород.

Из-за впадения множества рек вода не успевает испаряться с поверхности Черного моря: верхние слои можно сравнить со слабосоленым озером глубиной 150 метров. Там обитают рыбы, дельфины, медузы и планктон. Это «озеро» течет в сторону пролива Босфор по неподвижному ядру глубинной воды, куда не проникает кислород. Именно в этом ядре на протяжении десятков миллионов лет собирается отмершая органика. «Когда вся соленая вода налилась в этот бассейн, все, что жило в толще воды, одномоментно погибло», — пояснил ведущий научный сотрудник Института биологии южных морей Виктор Мельников.

Кроме того, Черное море постоянно выбрасывает со дна газ метан. «Часть его поступает в атмосферу и влияет на глобальный парниковый эффект. В нормальном состоянии это все экологически не опасно. Но существуют случаи, когда этот метан становится очень опасен. В частности, в 1927-м году, когда было крымское землетрясение, в ряде районов горело Черное море», — рассказал научный руководитель Института биологии южных морей, академик РАН Виктор Егоров.

Ранее доцент кафедры общей биологии и гидробиологии МГУ Михаил Чертопруд оценил опасность паразитов в речной воде.