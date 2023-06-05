Черные риелторы продали три московские квартиры исчезнувшей женщины

За это время разные банды черных риелторов продали три ее квартиры в Москве. Одну из них в этом году оперативники брали штурмом. У находившихся в ней двух мужчин изъяли множество документов — подложных доверенностей на людей и чужих паспортов. Предположительно, задержанные сами приобрели квартиру у других риелторов по небольшой цене.

Другая квартира — «однушка» в элитном ЖК в Новой Москве. Ее в 2021 году якобы в ипотеку купил у пропавшей на тот момент Халяповой мужчина. Спустя месяц он погасил задолженность и перепродал квартиру другому россиянину. «Ко мне прокуратура обращалась, проверяли и ничего не выяснили», — рассказала новый хозяин жилища.

Не так давно при попытке продажи еще одной квартиры пропавшей россиянки попались два риелтора, одна из них замаскировалась под Халяпову и пришла в таком виде с фальшивыми документами на сделку. Раскрыть обман смог нотариус, который вызвал полицию. Теперь задержанные ждут приговора, но при этом продолжают получать деньги от сдачи той самой квартиры в аренду через подставных лиц, пишет «112».

По данным портала, несмотря на то, что вся недвижимость Халяповой сейчас в аресте, там продолжают жить люди.

Ранее черные риелторы за 23 миллиона рублей продали московскую квартиру россиянки, переехавшей жить на Кипр.