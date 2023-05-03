Москвичка переехала на Кипр и потеряла квартиру за 23 миллиона рублей

Переехавшая из России на Кипр в 2019 году москвичка стала жертвой черных риелторов и потеряла четырехкомнатную квартиру на севере Москвы на Ленинградском проспекте, сообщают «Известия». Опрошенные изданием эксперты предупредили, что в стране активизировались мошенники, чьими жертвами становится надолго уехавшие из страны люди.

По данным источника, аферисты нашли похожую на собственника квартиры женщину, оформили на нее поддельный паспорт, после чего продали имущество горожанки. Факт мошенничества и ареста подозреваемых подтвердили изданию в столичной прокуратуре. Предположительно, участниками преступной группы могли стать чиновники различных ведомств — без их участия провести сделку по поддельным документам было бы практически невозможно.

По словам новой хозяйки квартиры, она нашла объявление о продаже на популярном ресурсе. Кроме того, женщине предложили заманчивую скидку, скинув с изначальной цены в 27 миллионов рублей до 23 миллионов.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Основные подозреваемые — Инга Сюсина и Александр Алексеев — под домашним арестом. Выступившая в роли двойника москвички женщина — под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что потомков легендарного советского летчика выселили из подмосковного дома.