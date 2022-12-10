Лидер известной рок-группы назвал главные черты сегодняшних рок-н-ролльщиков

Главные черты сегодняшних рок-н-ролльщиков назвал в беседе с «Мослентой» лидер известной рок-группы «Горшенев», а в прошлом фронтмен «Кукрыниксов» Алексей Горшенев. Музыкант отметил, что большая часть публики повзрослела вместе с ним, молодежи на концертах он сегодня видит не так много, как раньше.

«Сказать, что молодые совсем не понимают моих текстов грубо, для многих это тропинка в светлые стороны души. Молодым не надо впаривать чрезмерную философию. Позже, все будет позже», — поделился Горшенев. Более взрослая публика, по его словам, сегодня покупает билеты на VIP-места, энергия молодых им уже не так близка.

Рокер отметил, что лично ему сегодня интереснее стали «большие формы». Недавно он занялся сочинением собственной музыкальной трагедии по мотивам «Фауста» Гете. «Я становлюсь старше, умнею, в чем-то мудрею. И со мной вместе меняется моя музыка. Прихваты все эти, похожие на режиссерские кульбиты, усложнения песенного жанра, полное погружение в материал, поиск попутных идей, к примеру, знакомство с биографией автора и так далее. Все это меня забавляет и, как мне кажется, продлевает мне жизнь», — рассказал он.

Публика же к такому не готова. Для сегодняшней публики рок-н-ролл превратился в какую-то довольно странную штуку, заявил Горшенев. «Дурачок, играющий музыку для пролетариата. Но я по этому поводу вообще не парюсь. Я делаю исключительно то, что хочу», — сказал собеседник «Мосленты».

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