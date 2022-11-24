36-летняя модель Лена Перминова продемонстрировала фигуру в спортзале

Фигуру в спортзале продемонстрировала 36-летняя модель Лена Перминова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Она поделилась кадром в обтягивающем коротком комбинезоне.

Модель призналась, что у нее не всегда есть силы заниматься, но тренировки улучшают ее самочувствие. «Просто такая дикая лень, не было сил целый день, но я себя содрала с дивана, сказала себе: "Быстро заниматься!" Как только начинаешь тренироваться, чувствуешь мощный прилив энергии, настроение совершенно другое, и теперь я готова свернуть горы», — поделилась впечатлениями знаменитость.

Ранее фигуру в спортзале показала жена рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова. Она опубликовала несколько видеозаписей, на которых выполняет упражнения в коротком обтягивающем костюме.