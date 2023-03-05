Люди
11:35, 05 марта 2023
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Четверо грабителей в масках сорвали свидание москвича с незнакомкой из соцсетей

Четверо грабителей в масках сорвали свидание москвича с незнакомкой из соцсетей
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Москвич по фамилии Нагиев пригласил к себе домой незнакомую девушку, с которой ранее познакомился в соцсетях, однако свидание в какой-то момент сорвали четверо грабителей в масках, ворвавшихся к мужчине в квартиру в четвертом часу утра, сообщает Shot.

«44-летний уроженец Азербайджана познакомился с некоей Анастасией. Девушка согласилась вечером приехать к нему на съемную квартиру в центре столицы. В четвертом часу утра она сказала, что пошла в душ», — говорится в сообщении.

Однако вместо водных процедур незнакомка открыла входную дверь и впустила в жилище четверых мужчин. Налетчики забрали у горожанина духи и наличные. Общая сумма ущерба составила 34 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Ранее в Москве свингеров ограбили налетчики в масках. Сорванная преступниками вечеринка проходила в апартаментах на Шелепихинской набережной.

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