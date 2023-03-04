Грабители сорвали свинг-вечеринку в Москве

В Москве свингеров ограбили налетчики в масках, сообщает Telegram-канал Mash. Сорванная преступниками секс-вечеринка проходилал в апартаментах на Шелепихинской набережной.

«Трое вооруженных мужчин разгромили апартаменты, забрали наличку с телефонами и скрылись», — пишет канал.

По данным Mash, мужчина и женщина решили устроить свинг-пати в съемном жилье и пригласили в квартиру другую пару. Во время совместного времяпровождения гостье якобы позвонили по телефону. Под этим предлогом она отошла к входной двери и впустила в квартиру грабителей. Пострадавшие написали заявление в полицию, налетчиков ищут.

Ранее в Подмосковье грабитель под видом доставщика цветов обчистил квартиру. Мужчина похитил 500 тысяч рублей и ювелирные изделия, а затем сбежал в окно.