Четверо мужчин похитили бизнесмена на юго-востоке Москвы, сообщил агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый с ситуацией. Похищение было спланировано с целью получения выкупа, злоумышленники запросили 10 миллионов рублей.

По имеющейся информации, инцидент произошел в среду, 22 марта, около кафе «Монте Кристо» на улице Маршала Голованова. Угрожая насилием, четверо неизвестных заставили предпринимателя сесть в машину, после чего поехали к торговому комплексу Vegas, а далее пересадили свою жертву в другую иномарку и увезли в частный дом в Тульской области.

Там бизнесмену сказали, что за его освобождение требуется заплатить 10 миллионов рублей. После того как преступникам удалось получить часть обозначенной суммы, их задержали оперативники. В отношении задержанных были заведены уголовные дела по статье 126 УК РФ («Похищение человека») и статье 163 УК РФ («Вымогательство»).

Мошенники открыли пункт обмена валют в Москве и сбежали с чужими миллионами.