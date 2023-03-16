Мошенники открыли пункт обмена валют в Москве и сбежали с чужими миллионами

Об открывших пункт обмена валют на Мясницкой улице в Москве и сбежавших с чужими миллионами мошенниках сообщает «МВД Медиа». Подозреваемых в совершении преступления мужчину и женщину задержали.

По предварительным данным, аферисты арендовали помещение на Мясницкой улице и дали в сети объявление об обмене валют по выгодному курсу. К ним для обмена 4,5 миллиона рублей на доллары США обратился уроженец Ростовской области.

«Получив деньги, мнимые операционисты под надуманным предлогом вышли из офиса и скрылись», — передает «МВД Медиа».

Оперативники задержали подозреваемых в совершении преступления 35-летнюю москвичку и 32-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Украденные деньги они успели потратить.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Подозреваемые арестованы.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали организатора и бухгалтера мошеннической схемы, позволившей обмануть городских чиновников и похитить из бюджета столицы 10 миллионов рублей.