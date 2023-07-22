Четыре человека погибли в ТЦ «Времена года» в Москве в результате прорыва трубы с кипятком, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по столице.

П данным ведомства, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц.

На данный момент правоохранители осматривают место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Собянин сообщил, что на месте происшествия работают экстренные службы города.