Собянин сообщил об одном погибшем в результате порыва трубы с кипятком в ТЦ

Один человек погиб в результате порыва трубы с кипятком в столичном торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале принес соболезнования родственникам погибшего.

«К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье», — сообщил градоначальник.

По его словам, пострадавшим посетителям и работникам магазинов, которые получили ожоги в результате прорыва трубы с кипятком, оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы города.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется в пресс-службе столичного ведомства.

Ранее стало известно, что около 70 человек пострадали от прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ.