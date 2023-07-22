Собянин сообщил об одном погибшем в результате порыва трубы с кипятком в ТЦ
Мэр Собянин принес соболезнования семье погибшего в результате коммунальной аварии в ТЦ.
Один человек погиб в результате порыва трубы с кипятком в столичном торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале принес соболезнования родственникам погибшего.
«К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье», — сообщил градоначальник.
По его словам, пострадавшим посетителям и работникам магазинов, которые получили ожоги в результате прорыва трубы с кипятком, оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают экстренные службы города.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется в пресс-службе столичного ведомства.
Ранее стало известно, что около 70 человек пострадали от прорыва трубы с горячей водой в столичном ТЦ.