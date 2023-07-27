Кинолог назвал четыре вида спорта для человека и собаки
Кинолог Голубев перечислил парные виды спорта для собаки и человека.
Четыре парных видов спорта для собаки и хозяина перечислил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Они помогут поддерживать физическое здоровье и взаимопонимание в связке.
В первую очередь кинолог назвал дог-фризби — дисциплину, которая объединяет элементы игры и акробатики. Ее суть не только в том, чтобы питомец поймал брошенный диск, но и чтобы он сделал это максимально эффектно. Такие игры помогут подтянуть физическую форму питомца, повысить выносливость.
Есть несколько видов этой дисциплины.
Броски на точность — за определенный промежуток времени (как правило, 90 секунд) необходимо сделать наибольшее число бросков диска. Засчитываются только пойманные собакой диски.
Броски на дальность — хозяин делает броски на максимальную дистанцию, а собака ловит диск. Очки начисляются в зависимости от расстояния, которое пролетел диск (чем дальше, тем лучше).
Фризби-фристайл — питомец со своим хозяином должны за определенный промежуток времени под заранее выбранную музыку исполнить наиболее эффектные и красивые трюки, оканчивающиеся ловлей диска.
Далее в списке кинолога оказался каникросс, сочетающий легкоатлетический кросс и гонку на собачьих упряжках. Для этого потребуется специальная шлейка с ошейником и пояс на талии. к которому пристегивается собака. Главная задача владельца — подобрать оптимальный по безопасности и скорости темп движения.
А в дисциплине аджилити связка пробегает трассу с препятствиями для собаки. Чем быстрее и безошибочнее пройдена трасса, тем лучше результат. Этот вид дрессировки позволяет установить тесную эмоциональную связь, научит собаку хорошо понимать хозяина, так как на принятие совместного решения у пары есть лишь доли секунды
Потренироваться следует на выгульной площадке с препятствиями, уточнил Голубев.
Кроме того, можно попробовать трейббол, главная цель которого — загнать мяч в ворота. Для этого организуются импровизированные ворота, а перед собакой ставят несколько больших надувных мячей. С помощью команд собака носом загоняет мячи поочередно в ворота. Задача хозяина — направлять питомца командами.
Для начала приобретите один надувной мяч, подходящий по размеру вашей собаке. Когда питомец проявит интерес к толканию мяча, а не хватанию его зубами, поощрите его. Каждый раз, когда собака будет толкать мяч, обязательно хвалите питомца. Постепенно добавляйте к процессу команды, например, если собака толкнула мяч вперед, сопроводите это звуковой командой "вперед", а затем поощрите питомца
Со временем собака поймет, что нужно делать, и начнет загонять мячики в ворота, заключил эксперт.
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