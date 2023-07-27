Кинолог назвал четыре вида спорта для человека и собаки

Четыре парных видов спорта для собаки и хозяина перечислил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Они помогут поддерживать физическое здоровье и взаимопонимание в связке.

В первую очередь кинолог назвал дог-фризби — дисциплину, которая объединяет элементы игры и акробатики. Ее суть не только в том, чтобы питомец поймал брошенный диск, но и чтобы он сделал это максимально эффектно. Такие игры помогут подтянуть физическую форму питомца, повысить выносливость.

Есть несколько видов этой дисциплины.

Броски на точность — за определенный промежуток времени (как правило, 90 секунд) необходимо сделать наибольшее число бросков диска. Засчитываются только пойманные собакой диски.

Броски на дальность — хозяин делает броски на максимальную дистанцию, а собака ловит диск. Очки начисляются в зависимости от расстояния, которое пролетел диск (чем дальше, тем лучше).

Фризби-фристайл — питомец со своим хозяином должны за определенный промежуток времени под заранее выбранную музыку исполнить наиболее эффектные и красивые трюки, оканчивающиеся ловлей диска.

Далее в списке кинолога оказался каникросс, сочетающий легкоатлетический кросс и гонку на собачьих упряжках. Для этого потребуется специальная шлейка с ошейником и пояс на талии. к которому пристегивается собака. Главная задача владельца — подобрать оптимальный по безопасности и скорости темп движения.