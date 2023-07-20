Кинолог рассказал об уходе за бесшерстными собаками летом

Об уходе за бесшерстными собаками летом рассказал в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он пояснил, что они беззащитны перед солнечными лучами и могут получить тепловой удар и ожог на улице в знойный день.

«Чем больше открытых участков кожи, тем опаснее пребывание на солнце. Даже короткая прогулка может стать причиной сильных ожогов. Кроме того, кожа у собаки может стать сухой, а это приведет к зуду и другим дерматологическим проблемам», — заявил он.

Летом для собак без шерсти лучше всего выбирать увлажняющий шампунь с УФ-защитой, отметил кинолог. Помимо того, что он не дает шерсти (если она есть на каких-то участках) выгорать, он помогает коже не пересыхать. Он утонил, что бесшерстные собаки нуждаются в более частом мытье. В среднем купать таких питомцев нужно не реже одного раза в полторы-две недели.

«Ни в коем случае не используйте человеческие шампуни, из-за разности баланса щелочности и кислотности у кожи человека и собаки, могут возникнуть проблемы», — добавил эксперт.

Кроме того, для дополнительного увлажнения следует использовать специальные кремы или спреи. Использовать их нужно ежедневно, добавляя и специальные солнцезащитные средства. Вместе с использованием увлажняющего шампуня их действие будет усиливаться, пояснил Голубев.

Еще один вариант защиты от солнечных лучшей — это специальная одежда. из дышащих материалов, защищающих кожу собаки, но не перегревающих ее.

«Смещайте график прогулок на вторую половину дня или утренние часы. Если вы все-таки вышли погулять днем, обязательно выбирайте тенистые места», — заключил он.

Ранее кинолог Голубев призвал не гладить незнакомую собаку по голове.