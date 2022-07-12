Москвичка выставила на продажу четырехлистный клевер за 100 тысяч рублей

Четырехлистный клевер за 100 тысяч рублей выставила на продажу жительница Москвы. Предложение опубликовано на известном сайте объявлений.

«Найден лично мною, для большой удачи и кто знает для чего. И какими магическими свойствами он обладает», — говорится в сообщении продавца. К объявлению россиянка приложила несколько снимков растения.

Предложение девушки оценила известная российская телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она опубликовала скриншот с текстом объявления и подписала: «Идеи для стартапов на каждом шагу».

Ранее в Москве школьные тетради экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выставили на продажу за 250 тысяч рублей.