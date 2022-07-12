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Москвичка выставила на продажу четырехлистный клевер за 100 тысяч рублей
Скриншот: Avito
Четырехлистный клевер за 100 тысяч рублей выставила на продажу жительница Москвы. Предложение опубликовано на известном сайте объявлений.
«Найден лично мною, для большой удачи и кто знает для чего. И какими магическими свойствами он обладает», — говорится в сообщении продавца. К объявлению россиянка приложила несколько снимков растения.
Предложение девушки оценила известная российская телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она опубликовала скриншот с текстом объявления и подписала: «Идеи для стартапов на каждом шагу».
Ранее в Москве школьные тетради экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выставили на продажу за 250 тысяч рублей.