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Москвичка выставила на продажу четырехлистный клевер за 100 тысяч рублей

Москвичка выставила на продажу четырехлистный клевер за 100 тысяч рублей
Скриншот: Avito

Четырехлистный клевер за 100 тысяч рублей выставила на продажу жительница Москвы. Предложение опубликовано на известном сайте объявлений.

«Найден лично мною, для большой удачи и кто знает для чего. И какими магическими свойствами он обладает», — говорится в сообщении продавца. К объявлению россиянка приложила несколько снимков растения.

Предложение девушки оценила известная российская телеведущая Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она опубликовала скриншот с текстом объявления и подписала: «Идеи для стартапов на каждом шагу».

Ранее в Москве школьные тетради экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова выставили на продажу за 250 тысяч рублей.

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