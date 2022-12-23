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14:42, 23 декабря 2022
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Врачи четырежды спасли беременную россиянку с опасными патологиями

Врачи четырежды спасли беременную россиянку с опасными патологиями
Фото: Solen Feyissa / Unsplash

Подмосковные врачи четырежды спасли 29-летнюю россиянку с опасными патологиями и помогли ей сохранить многоплодную беременность, сообщает пресс-служба Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии.

«Ранее у пациентки была диагностирована опухоль правого зрительного нерва. Было произведено ее удаление, также проводилась лучевая терапия. На раннем сроке у нее была диагностирована отслойка хориона. Это наружная оболочка вокруг зародыша, при помощи которой он прикрепляется к внутренней поверхности матки и через которую происходит поступление кислорода и питательных веществ к будущему малышу. Такая патология является прямой угрозой прерывания беременности», — говорится в сообщении.

В медучреждение женщина обратилась на 12-й неделе беременности. На 19 недели при очередной консультации у женщины было выявлено новообразование шеи слева. По результатам пункции образование оказалось доброкачественным и было удалено.

В пресс-службе уточнили, что на всем протяжении беременности пациентке неоднократно требовалась госпитализация: на 17-18, 26-28 неделях. А на 32 неделе беременности у россиянки возникла желтуха беременных. Назначенная терапия позволила купировать клинические проявления патологии и вновь пролонгировать беременность.

«На сроке 33-34 недели беременности женщина была вновь госпитализирована в связи с развитием преэклампсии. Эта патология вызывает резкое повышение артериального давления, что может привести к летальному исходу и ребенка, и мамы. Было принято решение провести кесарево сечение», — рассказала старший научный сотрудник учреждения Кетеван Ахвледиани.

В результате на свет появились два мальчика весом 1,8 килограмма каждый и ростом 44 сантиметра. Сейчас дети с матерью чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

Ранее в Подмосковье врачи спасли мужчину, выпившего 40 таблеток обезболивающего. Мужчина без назначения врача за три дня принял две упаковки препаратов, чтобы снять боль после удаления зуба.

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