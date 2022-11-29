Врачи спасли выпившего 40 таблеток обезболивающего жителя Подмосковья

Выпившего 40 обезболивающих таблеток жителя Подмосковья спасли от смерти врачи Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. По данным ведомства, мужчина без назначения врача за три дня принял две упаковки препаратов, чтобы снять боль после удаления зуба.

«В двенадцатиперстной кишке пациента возникла острая язва, которая разрушила кровеносный сосуд, приведя к массивному язвенному кровотечению. Он был экстренно переведен в реанимацию. Потребовалось переливание большого объема донорской эритроцитарной массы и плазмы», — цитирует пресс-служба заведующего хирургическим отделением №1 больницы Артема Косова.

Медики спасли пациента, остановив кровотечение эндоскопическим путем. По данным пресс-службы, язву обкололи специальным раствором и клипировали сосуд, что позволило избежать открытой операции со вскрытием просвета двенадцатиперстной кишки и прошиванием язвы. Затем мужчине потребовалась длительная реабилитация. В настоящий момент он выписан из больницы.

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