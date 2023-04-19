Мошенники выманили у подмосковной чиновницы 2,5 миллиона рублей

У чиновницы из Подмосковья выманили 2,5 миллиона рублей, предложив ей занять должность ее начальника, сообщает «Осторожно, Москва».

По данным канала, жертвой мошенников стала 38-летняя зампредседателя Комитета лесного хозяйства Подмосковья. Во время отпуска с ней связалась якобы помощница одного из заместителей председателя правительства России. По телефону она сообщила, что начальник чиновницы сложил полномочия и место стало вакантным, но занять его можно только за деньги. При этом выбора женщине не оставили: ей сообщили, что либо она должна заплатить и получить повышение, либо будет уволена сразу после выхода из отпуска.

Чиновница согласилась с условиями и сначала перевела 500 тысяч рублей на карту мошенников, а потом совершила еще один крупный перевод. Тогда с клиенткой связался представитель банка и предупредил о подозрительных операциях.

Только в этот момент россиянка насторожилась и стала искать информацию о звонившей ей женщине на сайте правительства, однако там таких сотрудников не обнаружила. После этого обманутая женщина обратилась в полицию.

Ранее около 100 пенсионеров стали жертвами кредитных мошенников в Москве.