Около 100 пенсионеров стали жертвами кредитных мошенников в Москве, передает Telegram-канал Shot. Аферисты давали им займы под 42 процента годовых.

По имеющейся информации, работники некой компании звонили пожилым людям с предложением поучаствовать в торгах на бирже. Получая ответ о том, что у пенсионеров нет на это денег, сотрудники тут же предлагали им взять кредит в компании «Живые деньги».

Как сообщает адвокат Ксения Новикова, организация в массовом порядке выдавала пенсионерам займы на 12 месяцев под 42 процента годовых. Пострадавшие также закладывали свое жилье, не успев изучить предоставляемые им документы. Сейчас на эти квартиры обращаются взыскания, а их владельцы могут остаться без своего жилья.