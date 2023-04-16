Около 100 пенсионеров стали жертвами кредитных мошенников в Москве
Мошенники обманули около 100 пенсионеров, давая им займ под 42 процента годовых.
Около 100 пенсионеров стали жертвами кредитных мошенников в Москве, передает Telegram-канал Shot. Аферисты давали им займы под 42 процента годовых.
По имеющейся информации, работники некой компании звонили пожилым людям с предложением поучаствовать в торгах на бирже. Получая ответ о том, что у пенсионеров нет на это денег, сотрудники тут же предлагали им взять кредит в компании «Живые деньги».
Как сообщает адвокат Ксения Новикова, организация в массовом порядке выдавала пенсионерам займы на 12 месяцев под 42 процента годовых. Пострадавшие также закладывали свое жилье, не успев изучить предоставляемые им документы. Сейчас на эти квартиры обращаются взыскания, а их владельцы могут остаться без своего жилья.
Выяснилось, что договоры с пожилыми людьми заключали не сотрудники микрофинансовой организация, а частные физические лица. При этом представители «Живых денег» обвинения в свою сторону отрицают, ссылаясь на то, что пенсионеров никто не заставлял подписывать никакие бумаги. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители, возбуждено уголовное дело.
Ранее столичный пенсионер отдал мошенникам более 9 миллионов рублей.