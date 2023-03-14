Член ЛДПР стал жертвой проституток-воровок

Две проститутки обокрали 26-летнего кандидата в депутаты от ЛДПР в краснодарскую думу Олега Нескребу в Москве. Девушки украли у него фирменную сумку Louis Vuitton стоимостью 100 тысяч рублей, сообщает Mash.

Такую версию в полиции высказал сам политик, так как накануне кражи он приглашал в свою квартиру двух девушек по вызову. После вечеринки с алкоголем кандидат в депутаты мало что помнит.

При этом Нескреба лично пытался найти пропавшую вещь несколько недель, однако в итоге обратился к правоохранителям, так как сам не смог выйти на предполагаемых воровок.

Ранее брендовые ботинки Prada за 100 тысяч рублей украл из подъезда московской многоэтажки курьер. Момент кражи попал на видео.