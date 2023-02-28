18:42, 28 февраля 2023
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В Москве доставщик еды украл из подъезда ботинки Prada и попал на видео
Кадр: Telegram-канал Baza
Ботинки Prada за 100 тысяч рублей украл из подъезда московской многоэтажки курьер. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале Baza.
«В полицию обратился хозяин дорогой обуви. Мужчина пришел домой, оставил ботинки у двери и зашел в квартиру. А когда через 20 минут вышел из дома, то ботинок уже не было», — сообщает Baza.
На кадрах доставщик еды отдал заказ клиенту, а затем забрал обувь, оставленную у двери соседней квартиры.
Ранее в Москве мужчина похитил забытую 72-летней пенсионеркой сумку почти с миллионом рублей. Женщина оставила пакет с крупной суммой в трамвае.