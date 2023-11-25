Названа причина для детского писателя познакомиться с Циолковским

Причину для детского писателя Николая Носова изучить труды ученого Константина Циолковского назвал в своем материале на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

«Носов и сам постоянно учился, несмотря на то, что был очень начитанным, эрудированным человеком. Но этого ему было мало. Писатель часто заходил в букинистические магазины и рылся в книгах. Его интересовали издания, которые могли быть полезными», — написал журналист.

По словам Бурта, например, во время работы над рассказом «Дневник Коли Синицына» он ходил на пасеку и читал журнал «Пчеловодство», а перед написанием сказки «Незнайка на Луне» изучил труды ученого Константина Циолковского.

Ранее были раскрыты подробности отношений автора «Незнайки» с сыном и внуком.