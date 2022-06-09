Россияне назвали лучший отечественный аналог Coca-Cola

Лучший отечественный аналог Coca-Cola россияне назвали в опросе агентства потребительских исследований «Точка Роста», пишет Sostav.ru. Его участники сравнивали напитки российского производства: Cool Cola («Очаково»), «Кола Черноголовка», «Калинов Cola» с оригинальной Coca-Cola.

Лидером среди отечественных аналогов респонденты определили напиток производителя «Черноголовка». На втором месте оказался товар с завода «Очаково». При этом «Калинов Cola», по мнению россиян, сильнее остальных отличается от оригинала: в ней преобладает излишняя кислинка и сладость, а также выраженное послевкусие.

«Любопытно, что при тестировании потребители выбирали "Колу Черноголовку" чаще, чем оригинальный напиток. Это довольно феноменальный результат, который очень редко встречается в нашей практике», — цитирует Sostav.ru директора по исследованиям «Точек Роста» Романа Шалимова.

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