Анита Цой назвала отличительную черту москвичей

Советская и российская певица, композитор и телеведущая Анита Цой назвала главную черту, отличающую москвичей от жителей других городов. Об этом она рассказала в интервью «Москвич Mag».

Артистка отметила, что жителей столицы отличает особый темп и скорость жизни. «Нужно жить в биении сердца нашей столицы. Все успевать и жить на высокой скорости — в крови у москвичей», — объяснила она.

Также певица рассказала, что сама родилась и выросла в Москве и всю жизнь провела на Рязанском проспекте. Школу Цой посещала в Кузьминках.

На вопрос о том, где бы она хотела жить, помимо столицы, певица ответила, что только в Москве или максимум в пригороде. «Я фанат и патриот своего родного места», — резюмировала Цой.

Ранее об отличиях Москвы и Дагестана рассказала Салихат Гамзатова — младшая дочь автора знаменитых «Журавлей» поэта Расула Гамзатова.