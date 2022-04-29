Дочь известного поэта рассказала об отличиях Москвы и Дагестана

Об отличиях Москвы и Дагестана «Мосленте» рассказала Салихат Газматова — младшая дочь автора знаменитых «Журавлей», поэта Расула Газматова.

По словам женщины, несмотря на все стереотипы, в Дагестане живет очень доброжелательный и гостеприимный народ, который всегда встретит проезжего как дорогого гостя.

Среди очевидных отличий от столицы были названы море, горы, а также климат: на Кавказе он более мягкий и теплый. «Когда в Москве еще идет снег и зима никак не хочет сдавать позиции, у нас уже расцветают цветы. Мы наслаждаемся весенним солнцем и теплом», — рассказала Газматова.

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