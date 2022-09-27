Люди
03:41, 27 сентября 2022
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Раскрыта опасность согласия с использованием файлов cookie в сети

Раскрыта опасность согласия с использованием файлов cookie в сети
Фото: Unsplash

Опасность принятия файлов cookie, то есть согласия на то, что сайты сохранят на устройстве небольшие фрагменты данных, чтобы дальше следить за поведением юзера, раскрыл «Известиям» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности» Павел Коростелев.

«Основная проблема с файлами cookie — их использование для идентификации пользователя. То есть, если я как пользователь захожу на сайт, то один мой визит на конкретный ресурс никакой проблемы не сделает. Но если кто-то сможет определить, на какие сайты в сети я захожу каждый день, каждый месяц, это позволит кому-то составить мой портрет», — сказал эксперт.

По его словам, эти файлы могут использоваться для идентификации действий пользователя и в целях подсовывания ему специфической информации. Коростелев также отметил, что cookie легко перехватить и подменить, если пользователь использует нешифрованное соединение с сервером. Это позволит даже получить доступ к учетной записи. Обычно в такую ловушку попадают люди, которые подключаются к публичному Wi-Fi и не используют защитные протоколы.

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