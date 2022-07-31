Названа главная причина роста числа заражений COVID-19 летом

Одну из главных причин роста числа заражений COVID-19 этим летом назвал в беседе с ТАСС научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени Мечникова» Виталий Зверев. По его мнению, влияние на резкое увеличение числа заболевших в стране оказал разгар отпусков.

«Отпуска влияют, конечно, на рост заболеваемости. Сейчас россияне путешествуют в основном по своей стране, мало кто выезжает за рубеж, поэтому оттуда мало что привозят. Но в принципе, конечно, на курортах сейчас большая скученность людей, поэтому вирус передается», — сказал Зверев.

Специалист добавил, что Москва является главным пересадочным пунктом, куда ежедневно пребывает огромное количество направляющихся в отпуск людей из разных регионов страны. «Скорее всего, пика заболеваемости можно будет ожидать осенью, когда население начнет возвращаться домой», — заявил он.

Ранее фото человека в костюме коронавируса напомнило москвичам об опасной болезни. На снимке мужчина в защитном обмундировании держит в руках табличку с надписью «Я еще вернусь».