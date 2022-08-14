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Терапевт назвала указывающий на проблемы со здоровьем цвет губ

Терапевт назвала указывающий на проблемы со здоровьем цвет губ
Фото: Renji Desh / Unsplash

Цвет губ, указывающий на проблемы со здоровьем, назвала в разговоре с «Газетой.Ru» врач-терапевт Людмила Лапа. Она рассказала, что синюшный оттенок может свидетельствовать о кислородном голодании и проблемах с сердечно-сосудистой системой.

«Синяя кайма вокруг губ свидетельствует о проблемах с кровообращением по малому кругу, которые возможны при сердечной недостаточности, желтизна губ у некурящих людей часто указывает на проблемы с печенью», — объяснила Лапа. В таком случае следует обратиться за медицинской помощью.

Бледные губы могут быть признаком недостатка железа. Ярко-красный оттенок иногда проявляется при аллергии и повышенной температуре тела.

Ранее врач-кардиолог Мария Лопухина рассказала, что посинение губ также должно насторожить человека — это признак нехватки кислорода из-за сбоев в работе сердечной мышцы или проблем с сосудами.

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