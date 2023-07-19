Дизайнер раскрыла нюансы грамотного сочетания цветов в интерьере

Однако даже в небольших пространствах можно поэкспериментировать с цветами: сделать акцентные стены или разбавить нейтральные тона яркими декоративными элементами, отметила эксперт.

Важно, по словам Потемкиной, учитывать назначение комнат, однако в то же время стоит позаботиться о создании целостной обстановки во всей квартире.

Так, для спальни рекомендуется выбирать спокойные цвета — например, пастельные оттенки зеленого, голубого или фиолетового. А для кухни — теплые, пробуждающие аппетит. Лучшее решение — продумать единую цветовую линию и создать эффект перетекания цвета из одной комнаты в другую.

«Например, в спальне повесьте зеленый ковер, в гостиной разместите диван с обивкой такого же оттенка и декоративные элементы на полках. Этот же цвет должен встречаться в коридоре, в ванной, в кухне и других комнатах», — объяснила собеседница «Мосленты».

Сочетать цвета и акценты, продолжила дизайнер, поможет цветовой круг. И здесь нужно учитывать личные предпочтения.