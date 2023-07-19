Дизайнер раскрыла нюансы грамотного сочетания цветов в интерьере
Дизайнер Потемкина посоветовала «сужать» большие комнаты за счет темных цветов в интерьере.
Нюансы грамотного сочетания цветов в интерьере раскрыла в беседе с «Мослентой» дизайнер, основатель и руководитель дизайн‐студии ElenaPotemkina.Interiors Елена Потемкина. Она посоветовала «сужать» большие комнаты за счет темных цветов в интерьере и «расширять» маленькие за счет светлых.
При выборе цвета необходимо учитывать размер комнаты. Чтобы визуально увеличить пространство, лучше использовать светлые и нейтральные тона. Темные же зрительно делают потолок ниже и сужают помещение. И все же большие по площади комнаты они сделают уютнее
Однако даже в небольших пространствах можно поэкспериментировать с цветами: сделать акцентные стены или разбавить нейтральные тона яркими декоративными элементами, отметила эксперт.
Важно, по словам Потемкиной, учитывать назначение комнат, однако в то же время стоит позаботиться о создании целостной обстановки во всей квартире.
Так, для спальни рекомендуется выбирать спокойные цвета — например, пастельные оттенки зеленого, голубого или фиолетового. А для кухни — теплые, пробуждающие аппетит. Лучшее решение — продумать единую цветовую линию и создать эффект перетекания цвета из одной комнаты в другую.
«Например, в спальне повесьте зеленый ковер, в гостиной разместите диван с обивкой такого же оттенка и декоративные элементы на полках. Этот же цвет должен встречаться в коридоре, в ванной, в кухне и других комнатах», — объяснила собеседница «Мосленты».
Сочетать цвета и акценты, продолжила дизайнер, поможет цветовой круг. И здесь нужно учитывать личные предпочтения.
Хотите, чтобы в интерьере были монохромные цвета? Нужны те, которые расположены по порядку взаимодействия друг с другом. Комплементарные цвета расположены напротив в цветовом круге: они усиливают и дополняют друг друга, придают динамичность интерьеру и обыгрывают интенсивность. Нюансовые — соседствующие, они также сочетаются с родственными цветами
После выбора основного цвета легче определиться с акцентным. Он должен быть в контрасте и необязательно ярким, главное, чтобы его можно было комбинировать со всей цветовой гаммой для создания гармоничного и интересного образа. Использовать его нужно, в частности, в текстиле и аксессуарах, отметила Потемкина.
«Полагайтесь на свой вкус, доверяйте своим чувствам и интуиции. Важно остановить выбор на тех тонах, которые будут отражать вашу индивидуальность. Не бойтесь экспериментировать! Часто необычные сочетания цветов создают уникальный интерьер», — подчеркнула специалист.
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