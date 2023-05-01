Дизайнер интерьера перечислила распространенные ошибки в освещении квартир

Распространенные ошибки в освещении квартир перечислила «Мосленте» дизайнер интерьера, основатель дизайн студии «LiDesign» и бренда домашнего текстиля «Textile LiDesign» Марина Донковцева. Она отметила, что освещение сильно влияет на восприятие пространства.

Самой распространенной ошибкой специалист считает недостаточное количество источников света. Как правило, при ремонте вешают один светильник в центре комнаты, что делает ее неуютной и визуально уменьшает. Дизайнер призвала устанавливать дополнительную подсветку, которая позволит сделать интерьер легче и объемнее.

По ее словам, важно также освещать каждую из используемых в квартире зон. Нужна лампа на компьютерном или письменном столе, у кровати для чтения книг, над шкафами для удобства в выборе одежды, у зеркал. Например, у зеркала лучше ставить холодный, мощный, яркий свет, чтобы удобно было наносить макияж. На кухне следует предусмотреть подсветку кухонного гарнитура в нижней части верхних шкафов или возможность дополнительно подключить под ними лампу. Такой прием сделает свет более рассеянным, визуально расширит пространство кухни и процесс приготовления пищи будет удобным, отметила эксперт.

По мнению Донковцевой, самая удачная высота для установки люстр — 1,7-1,8 метра. Но при выборе светильника всегда важно исходить из габаритов помещения, где он будет располагаться, и подбирать правильную температуру света — это 4000 кельвинов, она наиболее приближена к природному дневному освещению. Такой свет не напрягает глаза и передает цвета без искажений. Для подсветки лучше выбирать лампы с температурой 3000 кельвинов, так атмосфера станет более уютной.

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