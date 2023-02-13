Названы самые популярные у москвичей цветы на День влюбленных

Популярные у москвичей цветы на День влюбленных назвали РИА Новости продавцы московских цветочных магазинов. В этом году самыми востребованными стали букеты из ранункулюса, тюльпанов и пионовидных роз. Их средняя стоимость составила от полутора тысяч до шести тысяч рублей.

«Сейчас в тренде тюльпаны, ранункулюсы, весенние цветы — мимозы, нарциссы, то есть можно собрать какой-то весенний букет. Монобукеты и сборные берут 50 на 50, монобукеты тоже очень популярны», — рассказала сотрудник цветочной мастерской на Комсомольской площади. Он уточнил, что цены на такие композиции начинаются от трех тысяч рублей.

Флорист из цветочного ателье на Даниловском рынке отметила, что букет к празднику можно собрать в среднем за пять тысяч рублей. Она добавила, что самыми популярными цветами ожидаемо стали белый, красный, розовый и нежно-розовые оттенки.

При этом все сотрудники опрошенных цветочных магазинов сошлись на том, что сейчас цены на композиции не превышают прошлогодние.

Ранее среднюю стоимость подарков на 14 февраля своим вторым половинкам [назвали]https://moslenta.ru/news/lyudi/stoimost-podarkov-12-02-2023.htm) москвичи в опросе. Стало известно, что мужчины тратят на презент супруге около 4,3 тысячи рублей, в то время как женщины покупают подарки мужьям примерно за 2,5 тысячи рублей.