Названа средняя стоимость подарков москвичей на 14 февраля

Среднюю стоимость подарков на 14 февраля своим вторым половинкам назвали москвичи в опросе Superjob. Мужчины тратят на презент супруге около 4,3 тысячи рублей, в то время как женщины покупают подарки мужьям примерно за 2,5 тысячи рублей.

Москвичи, состоящие в незарегистрированных отношениях, тратят на праздник меньшие суммы. Четыре тысячи рублей респонденты планируют потратить на своих девушек. Опрошенные женщины заявили, что хотят купить своим молодым людям подарки в среднем за 2,7 тысячи рублей. Таким образом, незамужние россиянки тратят больше денег на своих избранников в праздник.

Дарить подарки на День всех влюбленных в этом году собирается каждый пятый россиянин. Чаще всего жители страны поздравляют супругов (10 процентов), возлюбленных (4), детей (2), родителей и близких (по одному проценту соответственно). С 2019 года вдвое снизился процент россиян, планирующих одаривать близких на 14 февраля.

Ранее россиянки назвали самый неудачный подарок на День всех влюбленных. Большинство из них не хотели бы получить на 14 февраля предложение руки и сердца.