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Известный писатель высказался об уехавших из России гражданах
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Об уехавших из России гражданах высказался в интервью YouTube-каналу «Пропаганда» известный писатель, публицист, сценарист, создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.
«Уехавших нужно разделять, есть много категорий. Есть люди, у которых есть риск реального преследования. Есть люди, которые просто хотят попробовать пожить в другой стране. А есть те, кто просто сделал это на нервяке», — заявил сценарист.
По мнению Цыпкина, россиянам необходимо сплотиться и поддерживать друг с другом хорошие отношения.
Ранее режиссер, сценарист, продюсер Никита Михалков высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса.