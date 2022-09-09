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Известный писатель высказался об уехавших из России гражданах

Александр Цыпкин
Александр Цыпкин
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Об уехавших из России гражданах высказался в интервью YouTube-каналу «Пропаганда» известный писатель, публицист, сценарист, создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.

«Уехавших нужно разделять, есть много категорий. Есть люди, у которых есть риск реального преследования. Есть люди, которые просто хотят попробовать пожить в другой стране. А есть те, кто просто сделал это на нервяке», — заявил сценарист.

По мнению Цыпкина, россиянам необходимо сплотиться и поддерживать друг с другом хорошие отношения.

Ранее режиссер, сценарист, продюсер Никита Михалков высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса.

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