Известный писатель высказался об уехавших из России гражданах

Об уехавших из России гражданах высказался в интервью YouTube-каналу «Пропаганда» известный писатель, публицист, сценарист, создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.

«Уехавших нужно разделять, есть много категорий. Есть люди, у которых есть риск реального преследования. Есть люди, которые просто хотят попробовать пожить в другой стране. А есть те, кто просто сделал это на нервяке», — заявил сценарист.

По мнению Цыпкина, россиянам необходимо сплотиться и поддерживать друг с другом хорошие отношения.

Ранее режиссер, сценарист, продюсер Никита Михалков высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса.