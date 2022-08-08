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Никита Михалков высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса

Никита Михалков высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса
Кадр: БесогонTV / Youtube

Режиссер, сценарист, продюсер Никита Михалков в своей авторской программе «Бесогон» ТВ» высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса.

«Уехавшие сейчас — их никто не изгонял. Они самоизгнанные. Люди, находившиеся в топе, на вершине популярности. Они нужны стране? Что они могут дать? Чем могут вернуть стране то, что она для них сделала? Нет. Мне кажется, они стране не нужны», — заявил в эфире артист.

Ранее об уехавших из страны звездах высказался певец, поэт, композитор, народный артист России Александр Розенбаум.

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