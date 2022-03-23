Россиянка назвала способы привнести культуру Дагестана в Москву

Уроженка Дагестана по имени Заира с мужем и сыном переехала в трехкомнатную квартиру на улице Искры в Москве около трех лет назад. В беседе с «Мослентой» она назвала способы, позволяющие привнести культуру своей родины в столичное жилье.

Россиянка отметила, что в дагестанском ауле Кубачи, где она раньше проводила почти каждое лето и куда теперь нередко ездит с семьей, всегда умели принимать и кормить гостей. В ее московской квартире тоже часто собираются близкие и друзья, которых женщина угощает в том числе национальными блюдами — например, знаменитыми лепешками чуду.

Собеседница «Мосленты» упомянула, что традиционный цвет в ауле Кубачи — синий. В него там выкрашены многие дома и комнаты. «У нас тоже есть кусочек кубачинской стены — правда, крошечный», — с гордостью отметил муж женщины.

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