Многодетные родители перечислили плюсы белого цвета в интерьере квартиры

Андрей и Алена Лоянич являются многодетными родителями. Вместе с четырьмя сыновьями они живут в трешке в подмосковном городе Королев. В беседе с «Мослентой» супруги перечислили плюсы белого цвета и прозрачных вещей в интерьере своей квартиры.

Лоянич обратили внимание, что после очередного ремонта коридор, объединяющий все комнаты, стал казаться очень просторным, хотя большую его часть занимает шкаф. Секрет именно в использовании белого цвета. «Белый визуально расширяет пространство, делает его светлее», — объяснили они. «Да, есть в этом и минус — сразу заметны следы детского творчества. Но в этой части квартиры их проще отмыть или закрасить», — добавили собеседники «Мосленты».

В противовес белым стенам в трешке есть немало прозрачных предметов интерьера, испачкать которые подрастающему поколению не так просто. Так, у рабочего стола стул заменяет прозрачный фитбол. «Я очень долго искала именно прозрачный, это редкость. Именно в прозрачном виде эта удобная для укачивания детей и занятий спортом вещь выглядит невероятно стильно, как большой мыльный пузырь», — поделилась хозяйка.

Немало прозрачных элементов можно увидеть и на кухне. В большом помещении вокруг стола стоят прозрачные пластиковые стулья, которых почти не видно. «Здесь мы бываем часто, потому что любим и есть, и готовить. Удобно, что отмыть такую мебель легко», — подчеркнули многодетные родители.

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