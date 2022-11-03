Люди
13:06, 03 ноября 2022
1 мин.

Певица Виктория Дайнеко показала фигуру в купальнике

Певица Виктория Дайнеко показала фигуру в купальнике
Фото: @victoriadaineko

Фигуру в темно-коричневом раздельном купальнике показала на фото из аквапарка «Атлантис» в Дубае в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известная 35-летняя российская певица Виктория Дайнеко.

«А мама после сурового дня в аквапарке достойна чего-нибудь вкусненького», — написала Дайнеко в следующей публикации с фотографией бутылки шампанского.

Певица посетила аквапарк в ОАЭ вместе с дочерью и после насыщенного дня решила выпить шампанского. Завышенная цена на бутылку напитка при отеле ее удивила. Исполнительница порекомендовала своим подписчикам не игнорировать Duty Free и покупать алкоголь еще до прилета в Дубай.

Ранее фигуру после частичного отказа от сладкого показала блогерша Ида Галич.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.