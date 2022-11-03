Певица Виктория Дайнеко показала фигуру в купальнике

Фигуру в темно-коричневом раздельном купальнике показала на фото из аквапарка «Атлантис» в Дубае в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) известная 35-летняя российская певица Виктория Дайнеко.

«А мама после сурового дня в аквапарке достойна чего-нибудь вкусненького», — написала Дайнеко в следующей публикации с фотографией бутылки шампанского.

Певица посетила аквапарк в ОАЭ вместе с дочерью и после насыщенного дня решила выпить шампанского. Завышенная цена на бутылку напитка при отеле ее удивила. Исполнительница порекомендовала своим подписчикам не игнорировать Duty Free и покупать алкоголь еще до прилета в Дубай.

Ранее фигуру после частичного отказа от сладкого показала блогерша Ида Галич.