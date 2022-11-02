Ида Галич показала фигуру после частичного отказа от сладкого

Фигуру после частичного отказа от сладкого показала в истории на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), блогерша Ида Галич.

«Новости с полей. Я снова вернулась к употреблению сладкого только раз в неделю. А то без спорта и на сахаре меня сильно "подраздуло"», — подписала видеоролик знаменитость.

Видео Галич сняла в ванной. Она продемонстрировала подписчикам свою фигуру в комплекте нижнего белья черного цвета: кружевном бюстгальтере и трусах с высокой посадкой. При этом на лице у нее была косметическая маска.

Ранее фигура Елены Летучей в купальнике восхитила пользователей сети. На снимке Летучая позирует на пляже в коричневом купальнике и пляжной накидке того же цвета на поясе.