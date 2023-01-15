Дайнеко в бикини похвасталась «огромным животом» в ответ на слухи о беременности
«Огромный живот» показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица Виктория Дайнеко в ответ на слухи о ее беременности.
«Я, конечно, понимаю, что я не дрыщ… Вот смотрите, какой у меня огромный живот. Хвастаюсь!» — заявила она, снимая на камеру свое отражение в зеркале. В кадре артистка предстала в бикини голубого цвета.
Накануне в сети распространилась информация об интересном положении Дайнеко. На нескольких сайтах появились сообщения, что певица посетила премьеру фильма в платье, демонстрирующем «внушительный» живот.
«Какой смысл хвастаться огромным животом в платье? Можно похвастаться им в купальнике, когда ты идешь в бассейн. Тут у меня, наверное, месяц девятый», — иронично заметила певица, поглаживая пресс.
Она добавила, что на самом деле ничего не имеет против рождения еще одного ребенка. «Может, когда-то вы накаркаете», — обратилась она к распространителям слухов.
Ранее Дайнеко объяснила, почему рассказала семилетней дочери Лидии правду про Деда Мороза. Артистка подчеркнула, что не обманывает своего ребенка.