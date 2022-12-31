17:01, 31 декабря 2022
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Виктория Дайнеко рассказала дочери правду про Деда Мороза
Фото: @victoriadaineko
Певица Виктория Дайнеко в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему рассказала семилетней дочери Лидии правду про Деда Мороза.
«О том, что подарки под елку кладут родители, я узнала в шесть лет. Моя жизнь от этого не стала хуже. Но в чудеса я теперь не верю», — поделилась артистка.
Дайнеко подчеркнула, что не обманывает своего ребенка, поэтому и с рассказом про то, что Деда Мороза не существует, решила не тянуть.
Ранее стало известно о неожиданной роли Деда Мороза в кино. Сказочный персонаж не всегда представал перед зрителем в положительном образе.