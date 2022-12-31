Виктория Дайнеко рассказала дочери правду про Деда Мороза

Певица Виктория Дайнеко в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, почему рассказала семилетней дочери Лидии правду про Деда Мороза.

«О том, что подарки под елку кладут родители, я узнала в шесть лет. Моя жизнь от этого не стала хуже. Но в чудеса я теперь не верю», — поделилась артистка.

Дайнеко подчеркнула, что не обманывает своего ребенка, поэтому и с рассказом про то, что Деда Мороза не существует, решила не тянуть.

Ранее стало известно о неожиданной роли Деда Мороза в кино. Сказочный персонаж не всегда представал перед зрителем в положительном образе.