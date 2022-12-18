Люди
13:15, 18 декабря 2022
1 мин.

Виктория Дайнеко в купальнике опубликовала видео из бассейна

Виктория Дайнеко в купальнике опубликовала видео из бассейна
@victoriadaineko

Видео в купальнике из бассейна опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица Виктория Дайнеко.

Артистка отдохнула как в закрытом бассейне, так и в расположенном на улице. В помещении Дайнеко сняла себя на лежаке. В кадре она появилась в слитном купальнике голубого цвета.

Певица также запечатлела на камеру момент купания в бассейне, расположенном на открытом воздухе. В кадре отчетливо виден идущий от воды пар и лежащий вокруг бассейна снег. Артистка уточнила, что температура воздуха в этот момент составляла минус 4 градуса.

Ранее Дайнеко показала свое фото в спортивном топе с открытым животом. Она сделала это в ответ на распространившиеся слухи о беременности.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.