Виктория Дайнеко в купальнике опубликовала видео из бассейна

Видео в купальнике из бассейна опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица Виктория Дайнеко.

Артистка отдохнула как в закрытом бассейне, так и в расположенном на улице. В помещении Дайнеко сняла себя на лежаке. В кадре она появилась в слитном купальнике голубого цвета.