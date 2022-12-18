Виктория Дайнеко в купальнике опубликовала видео из бассейна
Видео в купальнике из бассейна опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная певица Виктория Дайнеко.
Артистка отдохнула как в закрытом бассейне, так и в расположенном на улице. В помещении Дайнеко сняла себя на лежаке. В кадре она появилась в слитном купальнике голубого цвета.
Певица также запечатлела на камеру момент купания в бассейне, расположенном на открытом воздухе. В кадре отчетливо виден идущий от воды пар и лежащий вокруг бассейна снег. Артистка уточнила, что температура воздуха в этот момент составляла минус 4 градуса.
Ранее Дайнеко показала свое фото в спортивном топе с открытым животом. Она сделала это в ответ на распространившиеся слухи о беременности.