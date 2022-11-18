Виктория Дайнеко показала фигуру в ответ на слухи о беременности

«Вот вам максимально жизненная сторис из раздевалки. С коротким топом и открытым животом. Сейчас я нахожусь в максимальном весе, если не считать веса беременности, но меня не особо что-то волнует», — рассказала она, продемонстрировав подписчикам в ролике свою фигуру.

Артистка отметила, что предпочитает плоскому животу вкусную еду и хорошее настроение. Однако это не мешает ей посещать спортзал и заниматься — для поддержания здоровья.

Ранее фигура 46-летней балерины Анастасии Волочковой восхитила пользователей сети. Артистка балета показала подписчикам личные фото в открытом купальнике.