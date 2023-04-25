Рита Дакота показала фигуру в бикини и поделилась методом похудения

Артистка пояснила, что не так давно жила в стрессе и боролась с ним с помощью алкоголя, курения и еды. Но потом взяла себя в руки: начала заниматься спортом, получила рекомендации от эндокринолога и диетолога, стала пить необходимые для нее витамины и прорабатывать стресс через работу над собой.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург перечислил главные ошибки худеющих людей. Он заявил о невозможности похудеть методом голодания.