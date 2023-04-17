Диетолог Гинзбург перечислил главные ошибки худеющих людей

Главные ошибки худеющих людей перечислил в своем видеоблоге на платформе «Яндекс. Дзен» доктор медицинских наук, врач-диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург. В частности, он заявил о невозможности похудеть методом голодания.

«Склонный к полноте человек рискует поправиться, если он ничего не будет делать. Склонность к полноте никуда не денется. Нужно предпринимать какие-то усилия, причем постоянно. Но это должны быть посильные для конкретного человека усилия, которые не снижают качество его жизни», — отметил диетолог.

Лишь пяти процентам похудевших удается сохранить результат в течение последующих 12 месяцев, продолжил врач. Тактика поддержания веса должна быть непрерывной, иначе вес вернется. Однако многие люди, похудев, возвращаются к привычному образу жизни.

«Успешное похудение не сопровождается голодом. Оно сопровождается подъемом, приливом сил, ощущением перспектив, чем угодно, но только не голодом. Не надо планировать тактику, основанную на голоде», — подчеркнул Гинзбург.

Если совмещать голодную диету с изнурительными тренировками, можно впасть в состояние крайней усталости. Организм будет тратить мало энергии, похудение будет незаметным.

«Не нужно мучить себя. Если ты мучаешься, ты не похудеешь», — сказал эксперт.

Принцип не есть после 18:00 ведет к похудению далеко не всегда, заметил диетолог. У большинства это сопровождается страданиями, мучениями, срывами и в итоге — перееданием.

Ранее Гинзбург перечислил способные снизить вероятность тромбоза продукты. К их числу он отнес рыбу.