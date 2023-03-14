Попавшая в психбольницу из-за духов москвичка дала показания

Москвичка, понюхавшая духи и попавшая в психбольницу дала показания следователям, сообщает Telegram-канал Baza без ссылок на источники информации.

По данным канала, девушка подтвердила получение пробника духов от незнакомца на улице. В тот день она чувствовала себя плохо, у нее была повышенная температура. По ее словам, вдохнув запах парфюма она вдруг стала слышать сообщения о «смертельных духах». Затем у нее развились бред и галлюцинации.

По мнению врачей, девушка впала в психотическое состояние с бредом инсценировки. Сейчас она пришла в себя, готовится к выписке из медучреждения на следующей неделе.

Ранее СМИ сообщили, что москвичка получила в подарок на 8 Марта аромат Fa le fleur narcotique NRCTQ от незнакомца на улице и якобы впала в неадекватное состояние, понюхав духи. Позднее эту информацию опровергли: источник уточнил, что героиня публикаций действительно находится в лечебнице, но это не связано с парфюмом. Экспертиза не обнаружила в духах никаких необычных компонентов.